Festa di San Matteo a Casal Velino: il programma dal 17 al 22 settembre

La comunità di Casal Velino Marina si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Matteo. Dal 17 al 22 settembre, la località cilentana ospiterà sei giornate intense che intrecciano devozione religiosa, tradizioni secolari e spettacoli musicali dal vivo, offrendo a residenti e visitatori un ricco calendario di eventi nel cuore del Cilento.

Il programma delle celebrazioni religiose

Il cammino spirituale prenderà il via il 17 settembre con il Triduo di preparazione, previsto fino al 19 settembre. Durante queste giornate, il programma quotidiano vedrà la recita del Santo Rosario alle 18.45, seguita alle 19.15 dalla Santa Messa e dalla preghiera dedicata al Patrono.

Il 20 settembre, vigilia della festività, i Solenni Primi Vespri si terranno alle 18.15 presso la Cappella di San Matteo Ad duo flumina. Alle 19.00 prenderà il via la suggestiva processione con le reliquie del Santo verso la Chiesa parrocchiale, dove alle 19.30 verrà celebrata la Santa Messa.

Il momento centrale è previsto per la giornata di venerdì 21 settembre, Solennità di San Matteo. Le celebrazioni si apriranno alle 8.30 con l’arrivo del Concerto Bandistico “Città di S. Mauro Cilento”, che percorrerà le vie del paese. Dopo la Santa Messa delle 10.30 e la Messa Solenne delle 18.30, alle 19.30 si svolgerà la tradizionale e sentita processione lungo le strade cittadine.

Spettacoli, fuochi d’artificio e musica popolare

Accanto ai momenti di preghiera, il comitato ha predisposto una serie di eventi serali per intrattenere la cittadinanza. La sera del 21 settembre, alle 21.30, andrà in scena lo spettacolo “Voci in terra di Briganti”, curato dal Comune di Casal Velino all’interno del festival multidisciplinare “Mosaici”. A tarda notte, alle 23.30, la cittadina sarà illuminata dallo spettacolo pirotecnico firmato dalla ditta Carlo Di Muio di Vatolla.

Il gran finale dei festeggiamenti si terrà il 22 settembre alle 21.30 con il concerto di Angelo Loia & Progetto Oiza. L’esibizione di musica popolare assume un significato rilevante per la scena culturale locale, coincidendo con i vent’anni di attività del gruppo. In due decenni di carriera, la formazione ha guidato un lavoro costante di ricerca e valorizzazione del patrimonio musicale cilentano, fondendo memoria storica, canti tradizionali e sonorità contemporanee. Un appuntamento che chiude la festa patronale confermando Casal Velino Marina come punto di riferimento per la salvaguardia dell’identità e della cultura del territorio.