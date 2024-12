Salerno, cadono calcinacci: coinvolta una passante

Operazioni di verifica e messa in sicurezza delle palazzine in via Mercanti a Salerno dopo che, nella serata di ieri, si è verificata la caduta di calcinacci. L’incidente ha coinvolto una passante, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Caschi rossi a lavoro

I Vigili del Fuoco, con il supporto del personale comunale, sono al lavoro per controllare le parti alte degli edifici situati nei pressi di piazza Portanova. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza pubblica e ripristinare al più presto la normale viabilità nella zona.

I caschi rossi si sono concentrati sulle verifiche e sulle messe in sicurezza delle strutture, così da permettere ai commercianti della via di riaprire le attività al più presto.