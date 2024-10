Sacco, cadono calcinacci: chiuso l’Ufficio Postale

L’Ufficio Postale del Comune di Sacco resterà chiuso per alcuni giorni. A comunicarlo l’ente comunale, guidato dal sindaco Franco Latempa. Dall’ente hanno fatto sapere cha causa della caduta di calcinacci sul ballatoio d’ingresso antistante all’ufficio, si sono resi necessari alcuni interventi immediati di messa in sicurezza.

La comunicazione

“Il responsabile dell’Ufficio Tecnico è stato prontamente informato e provvederà, da subito, ad affidare i lavori di somma urgenza che saranno eseguiti nel più breve tempo possibile, di modo che già nella prossima settimana, se non dovessero riscontrarsi altre problematiche, l’Ufficio Postale potrà aprire al pubblico” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale scusandosi per il disagio e garantendo il massimo impegno per una soluzione tempestiva del problema.