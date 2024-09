Salerno, buone notizie: partono i lavori di messa in sicurezza e ripristino a Via de Renzi

Buone notizie per i salernitani: da questa mattina partiranno ufficialmente i lavori di messa in sicurezza e ripristino in via De Renzi.

L’importante arteria, snodo fondamentale per la zona di Canalone, è chiusa al transito dal 31 luglio, quando si è verificato un incendio di ingenti dimensioni che ha interessato il versante meridionale del Monte Bonadies, a confine con le vie Fra’ Generoso e Salvatore de Renzi, coinvolgendo circa 6 ettari di vegetazione.

L’intervento

L’intervento del Comune di Salerno, in danno ai proprietari delle aree private, servirà a ripristinare la regolare circolazione dopo i danni provocati dal rogo delle scorse settimane.

La scorsa settimana il sindaco Vincenzo Napoli aveva consegnato ed ed illustrato il progetto alla Soprintendenza che ha rilasciato i relativi pareri ed autorizzazioni.

“Il Comune di Salerno, in considerazione dell’importanza di questa strada per la circolazione urbana ed extraurbana, ha deciso d’intervenire con urgenza nelle more del complesso contenzioso inerente alcune parti dell’area interessata”, ha spiegato il primo cittadino Vincenzo Napoli.

I tempi precisi di esecuzione dell’intervento saranno definiti in corso d’opera.