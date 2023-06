Salerno: arrestato 45enne per detenzione di stupefacenti. I dettagli

Nel tardo pomeriggio del 20 giugno scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno effettuato un arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo arrestato è un 45enne residente a Baronissi.

I fatti

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’individuo mentre viaggiava a bordo di un’utilitaria nel comune di Mercato San Severino. Avendo trovato in suo possesso una modica quantità di hashish, i Carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione nella sua abitazione.

All’interno dell’abitazione del 45enne, i Carabinieri hanno scoperto ulteriori 150 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 130 euro in contanti. Tutti gli elementi indicano un’attività di spaccio di stupefacenti.

Gli arresti domiciliari

A seguito dell’arresto, il 45enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, durante il quale verranno valutate le accuse a suo carico. Le prove raccolte durante la perquisizione saranno fondamentali per il processo.

L’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di droga nella zona. Grazie alla loro costante vigilanza e alle azioni di controllo del territorio, è stato possibile individuare e arrestare un individuo coinvolto nel mercato illegale degli stupefacenti.

Le autorità continueranno a lavorare duramente per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e per garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione della popolazione nel segnalare attività sospette e fornire informazioni utili è fondamentale per il successo di tali operazioni.