Spaccio di droga: arrestati un uomo trovato con hashish, cocaina e crack

Le attività dei carabinieri per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti proseguono con vigore. Recentemente, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno ha effettuato un’operazione di successo, portando in arresto un individuo trovato in possesso di 25 grammi di hashish, 15 grammi di cocaina e crack, già suddivisi in dosi. Il provvedimento è stato eseguito in flagranza di reato.

Le attività dei carabinieri sul territorio

I controlli sul territorio provinciale rimangono costanti al fine di interrompere il traffico di sostanze illecite e il concomitante abuso, problematica che riguarda principalmente le fasce più giovani.

Vari sono i controlli periodici, nonché i sequestri, le denunce e gli arresti effettuati dai carabinieri delle varie compagnie presenti nel salernitano.