Possesso di droga, evasione e minacce: tre arresti dei carabinieri nel salernitano

Doppio arresto da parte dei carabinieri nel salernitano. A Pontecagnano Faiano due persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio durante delle attività di controllo uno dei due è stato trovato in possesso di una scatolina di cui cercava di disfarsi.

Doppio arresto per droga

La stessa è risultata poi contenente 21 grammi di cocaina recuperata dopo un breve inseguimento. Nel corso di ulteriori perquisizione personali e domiciliari è stato arrestato anche un altro uomo che aveva con sé 325 grammi di cocaina, 1,7 grammi di marijuana ed un proiettile calibro 257 magnum.

Evasione, resistenza e minacce: un arresto a Salerno

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno, invece, hanno arrestato un uomo accusato di evasione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Già ai domiciliari, infatti, si era allontanato dalla sua abitazione. Dopo esservi rientrato vi si era barricato dentro in preda ad una forte crisi. Con un taglierino l’uomo si provocava dei tagli ad un braccio per poi aggredire con una barra i carabinieri.

Le attività delle forze dell’ordine sull’intero territorio provinciale proseguono per prevenire reati.