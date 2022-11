Evade dai domiciliari pe raggiungere in treno Sapri: fermato 47enne

Evade dai domiciliari, prende il treno per Sapri, ma trova i Carabinieri ad aspettarlo alla stazione. L’episodio è accaduto la notte scorsa.

Evade dai domiciliari: fermato un uomo sospettato di diversi furti

Un uomo di 47 anni, originario di Pontecagnano, è stato denunciato a piede libero dai militari della locale stazione, diretti dal Luogotenente Pietro Marino e coordinati dal Capitano Francesco Fedocci.

Gli uomini dell’Arma sospettano che l’uomo possa essere l’autore di una serie di furti in abitazione che si sono registrati nelle ultime settimane a Sapri. Per questo hanno intensificato i controlli per reprimere il fenomeno.

I controlli

Proprio durante il monitoraggio del territorio la notte scorsa hanno sorpreso l’uomo, pluripregiudicato, che intorno alla mezzanotte è giunto alla stazione ferroviaria di Sapri nonostante fosse ristretto al regime degli arresti domiciliari.

Il 47enne è stato fermato e portato in caserma per le operazioni di rito. In seguito, sentito il magistrato presso il Tribunale di Lagonegro, sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari nonostante una richiesta di aggravamento della misura cautelare.

I sospetti

Sembrerebbe che il 47enne di Pontecagnano abbia evaso periodicamente i domiciliari per raggiungere la città della Spigolatrice e mettere a segno i colpi. Su tale ipotesi sono in corso indagini. I Carabinieri stanno vagliando tutti gli elementi in loro possesso.