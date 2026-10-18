Attualità

Salerno, accordo tra Comune e Carabinieri Forestali per l’ambiente

La Giunta comunale di Salerno ha approvato l'accordo con i Carabinieri Forestali per il controllo del territorio e la tutela ambientale.

Di:
Luisa Monaco
Carabinieri forestali

La Giunta comunale di Salerno, riunitasi a Palazzo di Città sotto la presidenza del sindaco Vincenzo De Luca, ha approvato all’unanimità una delibera di grande rilievo per la salvaguardia del territorio. Si tratta dell’accordo di collaborazione, tra il Comune di Salerno e il Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”. L’intesa mira a potenziare le attività di cooperazione nel controllo del territorio, nella prevenzione e nella repressione dei reati ambientali.

Gli obiettivi dell’accordo e il supporto operativo

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare le missioni istituzionali dell’Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile, affiancandole all’azione specifica svolta dalla Polizia Locale – in particolare tramite il “Nucleo Operativo Prevenzione Reati Decoro urbano Ambiente” – e all’esperienza dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno.

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Grazie a questo protocollo di durata triennale, l’Arma supporterà l’ente comunale nelle attività finalizzate alla conservazione e alla tutela del patrimonio naturale, condividendo impegni, procedure e strategie operative.

Formazione sulla legalità e sostenibilità finanziaria

Accanto ai controlli sul campo, l’accordo pone una forte attenzione sulla promozione della cultura civica. L’Amministrazione comunale di Salerno è infatti costantemente impegnata in attività formative sulla legalità ambientale rivolte agli istituti scolastici primari e secondari della città, un settore in cui si punta a raggiungere livelli di eccellenza.

Dal punto di vista economico, l’atto prevede a carico del Comune oneri diretti pari a 6.000 euro annui per la partecipazione alle spese e alla formazione, oltre a oneri indiretti consistenti nella concessione di attrezzature in comodato d’uso gratuito. La sottoscrizione formale del documento è stata affidata al sindaco, che darà il via operativa al progetto insieme all’Area Tutela Ambientale e al Settore Polizia Locale.

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