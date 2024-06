Salernitana Women 1919: granata team più corretto della Serie C

Grande soddisfazione in casa Salernitana Women 1919. Nelle ore scorse la LND, infatti, ha stilato la classifica della Coppa Disciplina relativa al torneo di Serie C femminile. La speciale graduatoria prevede una classifica dove vengono assegnati punti alle squadre in seguito ad ammonizioni, espulsioni e squalifiche verso calciatrici e tesserati oltre a sanzioni, penalizzazioni ed ammende varie per le società stesse. La squadra che al termine della stagione ha accumulato meno punti si aggiudica il trofeo ed il titolo di “squadra più disciplinata del campionato”. A primeggiare è risultata proprio la truppa granata capitanata da Giulia Olivieri.

Salernitana Women: granata in testa nella Coppa Disciplina

Nel girone A la formazione più corretta è stata lo Spezia con un punteggio di 4,85 seguita da Lumezzane (5,70) ed Independiente Ivrea (5,80).

Nel gruppo B sul gradino più alto del podio il Trento Calcio Femminile con 3,45 punti con Venezia Calcio 1985 seconda (3,90) e Villorba terza (4,35). A terminare sotto la soglia dei 5 punti (4,80) anche il Padova quarto.

Nel raggruppamento C, invece, in testa la Salernitana con 1,80, formazione con il punteggio più basso dell’intera categoria, con il Crotone secondo (5,75) ed il Matera terzo (8,50).

La soddisfazione di coach De Risi

La coach Valentina De Risi, tramite social, ha esternato tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto postando:

“Sono orgogliosa di annunciare che la Salernitana 1919 Women ha conquistato la Coppa Disciplina come squadra più corretta tra le 48 squadre di Serie C! Questa coppa è per me particolarmente importante e sono felice di poter dire che, nella mia carriera di allenatrice, l’ho vinta ogni anno. Il fair play e il rispetto degli avversari e dei luoghi sono valori fondamentali per me e per la mia squadra. La Coppa Disciplina non rappresenta solo un riconoscimento sportivo, ma anche dell’impegno che tutte noi mettiamo nel mantenere questi principi. Grazie a tutte le giocatrici e ai componenti dello staff tecnico e societario”.