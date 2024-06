Salernitana Women: pari nell’ultima di campionato

Termina 1-1 l’ultima uscita stagionale della Salernitana Women impegnata al “Di Liddo” di Bisceglie contro l’Apulia Trani. Nelle battute iniziali sono le locali a cercare maggiormente l’iniziativa in attacco senza però impensierire particolarmente Fusco. La gara scivola senza grosse emozioni sino al 29’ con Sabatino a cercare la porta avversaria senza inquadrare però il bersaglio. L’occasione più ghiotta della prima frazione giunge, poi, al 42’ con D’Orso autrice di una bella conclusione da fuori che centra la traversa.

Nella ripresa Mercede ci prova al 10’ chiamando in causa Di Bari, attenta a bloccare senza difficoltà, mentre poco dopo il quarto d’ora il colpo di testa di D’Orso è impreciso. L’Apulia Trani, dal canto suo, non va lontano dal vantaggio al 22’ quando Chiapperini dalla lunga distanza disegna una traiettoria velenosa che si perde di poco sopra la traversa. Al 26’, invece, si rivedono le ospiti con Olivieri che sulla trequarti innesca Mercede pronta ad azionare sulla corsa Tulimieri murata al momento della conclusione all’altezza dell’area piccola. Dopo due giri di lancette è Mercede, invece, a non concretizzare una buona opportunità trovando sul suo destro le mani di Di Bari con Olivieri alla mezzora a mandare fuori di un metro dalla distanza.

La punta classe ‘87 sblocca il parziale al 33’ quando dal settore destro controlla la palla rientra verso il centro scoccando dal limite un tiro imprendibile sul palo più lontano che vale il momentaneo 1-0. La Salernitana va ad un passo dal raddoppio con Mercede che dopo una carambola in area centra la traversa dall’altezza del rigore a Di Bari battuta. A pareggiare, poco prima del triplice fischio, è però l’Apulia Trani che con Scaringi su punizione dai 20 metri inganna Fusco sul suo palo. La Salernitana chiude il proprio campionato con un decimo posto forte dei 39 punti conquistati.

Apulia Trani – Salernitana Women 1-1

Reti: Olivieri 33’ st, Scaringi 45’ st

Apulia Trani: Di Bari, Spallucci, Sammarco, Cottino, Chiapperini, Chiaringi, La Donna, Lombardi (41’ st Ruggiero), Bruno (35’ st Gargano), Speranza( 35’ st Ponzo), Pappalettera All: Capogrosso

A disposizione: Ruotolo, Di Cuonzo, Conzo, Zanaga, Manzi

Salernitana: Fusco, Giurbino, Apicella, Ferrentino, Calvanese, Genovese (6’ st Mazza), Sabatino, D’Orso (35’ st Di Santi,), Donnarumma (6’ st Mercede), Olivieri, Tulimieri (41’ st Apolito). All. De Risi

A disp: Giliberti, Cirillo, Cicchetti, Marino, Apadula

Arbitro: Marco Gambirasio (Sez. Bergamo)

Assistenti: Danilo D’Ambrosio (Sez. Molfetta) – Francesco Santoro (Sez. Taranto)

Ammonite: Spallucci Corner: 4-5 Recupero: 1’ pt, 3’ st.