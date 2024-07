Salernitana: lanciata la campagna abbonamenti, alle porte il test con il Bari

Poco più di due settimane all’esordio ufficiale della Salernitana, che il 12 agosto riceverà nei trentaduesimi di Coppa Italia lo Spezia. I granata, terminato il ritiro di Rivisondoli, puntano ora tra mercato ed amichevoli all’inizio di stagione 2024/2025 con una campagna abbonamenti appena partita ufficialmente.

Salernitana: due ufficialità di mercato per i granata

Uno dei temi più caldi, a cui i tifosi rivolgono particolare attenzione, è quello del mercato, con gli arrivi che andranno a formare l’effettiva rosa a disposizione del tecnico Martusciello, che sarà affiancato in qualità di vice da Alessandro Pane fino a qualche settimana fa nello staff tecnico della Nazionale di Spalletti. Primi due test a Rivisondoli per la Salernitana che ha vinto per 9-0 con i dilettanti del Delfino Curi Pescara per cedere poi di misura, per 1-0, con il Volos, squadra della massima serie greca.

Tra i volti nuovi sta prendendo confidenza con il binario sinistro il terzino classe ‘01 Lilian Njoh, franco-camerunense reduce dall’esperienza con i francesi del Le Mans. Davanti a lui, invece, sempre a sinistra si è visto Franco Tongya, esterno classe ’02 approdato a Salerno a titolo definitivo dall’ Odense.

In rampa di lancio, dopo qualche problema fisico, il difensore classe ’03 Davide Gentile, giunto in prestito dalla Fiorentina dopo l’annata in Serie C con il Fiorenzuola, e l’ultimo arrivato Nicola Dalmonte, centrocampista classe ’97 acquistato dal Vicenza.

Squadra in ritiro a Rivisondoli

Dopo il rompete le righe con la fine del ritiro a Rivisondoli la truppa granata osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere la preparazione precampionato. Il mese di luglio terminerà, poi, con l’amichevole del “San Nicola” contro il Bari, fissata per il giorno 31 alle ore 20:30. In vista della seconda fase di allenamenti ancora tanti i nomi in bilico per una permanenza in granata con calciatori che potrebbero seguire i vari Tchaouna, Bohinen, Pirola ed Ikwuemesi, con in pole Dia. Tanto lavoro, quindi, per il Ds Petrachi che dovrà trovare dalle uscite il gruzzoletto utile per tentare l’assalto a qualche big per il campionato cadetto.

Prima in Serie B con il Cittadella

Dopo l’esordio in Coppa Italia l’attenzione della Salernitana si fionderà sul campionato di Serie B. L’avvio sarà in casa con il Cittadella il 17 agosto mentre una settimana dopo la prima trasferta sarà a Bolzano con il Sud Tirol al quale farà seguito il big match interno con la Sampdoria del 27 agosto. Con i blucerchiati, al Marassi, calerà, poi, il sipario sulla cadetteria con l’ultima di campionato fissata il 9 maggio. Nello stesso mese altre due le sfide in programma ovvero il primo in trasferta con lo Spezia ed il 4 tra l’ultima tra le mura amiche con il Mantova.