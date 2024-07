Coppa Italia: debutto in casa ad agosto per la Salernitana

Debutto stagionale ad agosto in casa per la Salernitana di mister Martusciello. I granata, infatti, lunedì 12 agosto, alle ore 20:45, riceveranno lo Spezia nei trentaduesimi di Coppa Italia. La sfida sarà visibile in diretta su Canale 20, con le reti Mediaset che trasmetteranno per intero il trofeo.

Coppa Italia 2024/2025, si parte dal turno preliminare

Ad aprire l’edizione 24/25 sarà, invece, il turno preliminare che vedrà presenti le quattro neopromosse in Serie B, a giocare in casa il match in gara secca. A sfidarsi saranno, nel week-end tra il 3 ed il 4 agosto, Carrarese-Catania, Cesena-Padova, Mantova-Torres e Juve Stabia-Avellino. Le vincenti approderanno ai trentaduesimi in programma una settimana dopo. La Coppa Italia vinta nella scorsa edizione dalla Juventus in finale sull’Atalanta, vedrà il suo atto conclusivo, invece con la finalissima fissata per il prossimo 14 maggio.

Trentaduesimi in diretta su Mediaset, Napoli subito in campo

La vincente sfiderà l’Udinese e affronterà nei sedicesimi una tra Salernitana e Spezia. Altre sfide da tenere d’occhio nei trentaduesimi, in programma tra il 9 ed il 12 agosto con tanta Serie A in campo, match come Napoli-Modena, Parma-Palermo e Sampdoria-Como.

I possibili incroci dei sedicesimi di finale

Nei sedicesimi, in campo il 25 settembre, si affronteranno le vincenti dei trentaduesimi. Possibili incroci, in un torneo però sempre zeppo di sorprese, potrebbero essere Cagliari- Cremonese, Torino-Empoli, Monza-Venezia, Frosinone-Verona, Lecce-Sassuolo, Genoa-Como, Napoli-Parma e Udinese-Salernitana.

Coppa Italia: dagli ottavi le big

Dagli ottavi, in calendario il 4 ed il 18 dicembre, invece entrano in scena anche le big, ovvero le prime otto della passata Serie A impegnate tutte nelle competizioni europee. Il Cagliari spererà di giocare con la Juve, il Torino con la Fiorentina, il Monza con il Bologna, ed il Verona con l’Atalanta. Dall’altra parte del tabellone, poi, possibilità di vedere Milan-Lecce, Roma-Genoa, Lazio-Napoli ed Inter-Udinese. Juventus e Fiorentina potrebbero sfidarsi nei quarti, in scena a febbraio, al pari di Atalanta-Bologna. Dal lato opposto, sempre nei quarti, possibilità di vedere Inter-Lazio e Milan-Roma contro poi nelle semifinali del 2 e 23 aprile.