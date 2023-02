Salernitana: online il nuovo e-commerce granata 

Un passo in avanti, un passo verso tutti i tifosi. La Salernitana, ha lanciato ufficialmente il suo nuovo sito di e-commerce tramite la quale acquistare i kit gara ma anche i tanti gadget pensati per tutti gli affezionati dell’ippocampo.

Il nuovo store online della Salernitana

Per acquistare prodotti ufficiali targati U.S. Salernitana 1919, non servirà più recarsi presso i negozi fisici dislocati in città, ma vi sarà la possibilità di visionarli e comprarli direttamente da casa con il nuovo store online. Dalle maglie originali della stagione sportiva in corso, all’abbigliamento d’allenamento, fino a quello per il tempo libero e i numerosi prodotti utilizzabili per ogni occasione.

Si tratta di un’iniziativa doverosa verso tutti i tifosi, soprattutto quelli lontani dalla città e sparsi in ogni angolo del mondo. La Salernitana, sta crescendo notevolmente dal punto di vista imprenditoriale e di marketing, grazie ad un lavoro sinergico che è finalizzato a migliorare fortemente la propria posizione online e a diventare una realtà di tutto rispetto.

Store Salernitana: spazio anche alla sezione biglietti

Oltre all’opportunità di acquistare i prodotti granata, la società ha messo a disposizione, sullo stesso sito, anche una sezione dedicata esclusivamente al servizio “ticketing”, utile per comprare i biglietti delle prossime partite in programma allo stadio “Arechi”, evitando le classiche file fuori dai botteghini.