Salernitana Femminile: successo esterno e vetta momentanea

Terza uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta contro il Team Scaletta: finisce 1-5 un match che premia le ospiti in controllo della gara per larghi tratti. La vittoria, cosi, fa salire in classifica a quota 7 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.

La sfida del terzo turno del girone D di Serie B, disputata al Palamili di Mili Marina, vede opposte la Salernitana reduce dal successo interno con la Meta Catania e il Team Scaletta reduce dal passo falso esterno con il Reggio Sc.

Mister Orrico si affida dal primo minuto a Fierro tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento.



Team Scaletta-Salernitana Femminile 1970: la gara

Dopo una buona partenza la Salernitana va ad un passo dal vantaggio al 2′ con Rapuano che, dopo una bella azione, gira di prima intenzione colpendo il palo alla destra di Arrigo con Lisanti sulla respinta del legno a chiamare all’intervento l’estremo difensore locale. Al 4′ è Razza, invece, a calciare dalla media distanza trovando attenta ancora Arrigo, che chiude in angolo. Il Team Scaletta si vede intorno al 9′ con Cristiano che, dopo un calcio piazzato, arriva a calciare dalle parti di Fierro, pronta a chiudere lo specchio all’avanti sicula. La Salernitana torna pericolosissima al 10′ con Rapuano che colpisce il secondo palo di giornata di destro. Ancora Rapuano, al 12′, ci riprova dalla distanza chiamando ancora in causa Arrigo, pronta di pugno a sventare la minaccia. La sfida si ripete dopo un giro di lancette con Rapuano a calciare e Arrigo ad allontanare. Lo Scaletta risponde, poi, con Pensabene che, al 13′, trova la respinta di Fierro con Rapuano, sul ribaltamento di fronte, a vedere ancora la mano di Arrigo alzare la palla in corner. La Salernitana preme lasciando, al quarto d’ora, spazio alla ripartenza di Calabrese che, da buona posizione, angola troppo spedendo sul fondo. Al 3′ dal termine Lisanti gira tra le braccia di Arrigo lesta, poi, ad uscire salvando, da guai peggiori, in uscita su Ponticiello. Lo Scaletta si rivede ad un minuto dal gong dalle parti di Fierro con Cristiano, chiusa dall’uscita provvidenziale della numero 55 ospite. L’ultima occasione del primo tempo è di marca granata con Ponticiello a vedere spedita in corner da Arrigo il suo tiro.

La ripresa

Ad inizio ripresa Rapuano trova il guizzo vincente con Lisanti, come sette giorni prima contro il Meta Catania, sola davanti all’estremo difensore avversario a servire Rapuano chiamata al più facile dei tap-in vincenti. La Salernitana continua a premere alla ricerca del raddoppio che arriva al 4′ con Ponticiello che di destro non lascia scampo ad Arrigo, brava poco dopo sul tentativo di Rapuano. Al 7′ a cercare la gioia del gol è anche Sakamoto, fermata dal riflesso di Arrigo. Lo Scaletta accorcia, però, le distanze al 9′ con Calabrese che beffa da vicino Fierro. Nemmeno il tempo di scomporsi che la Salernitana torna nuovamente avanti di due reti con la prima gioia italiana di Sakamoto, che ribadisce in rete un legno colpito da Rapuano. La Salernitana con il passare dei minuti trova anche il poker dopo una ripartenza di Ambrosino che aspetta l’uscita di Arrigo per servire Lisanti che deposita nella porta praticamente sguarnita. Il capitano trova la doppietta personale poco dopo: una punizione di Rapuano, conquistata da Ambrosino, vede la palla ballonzolare dalle parti di Arrigo con Lisanti più veloce di tutte per la battuta vincente.

Il tabellino

Team Scaletta-Salernitana Femminile 1970 1-5 (0-0 p.t.)

Team Scaletta: Arrigo, Merlino, Pensabene, Famao, Firinceli, De Gaetano, Manuli, Cucinotta, Autano, Calabrese, Cristiano, Fumante All: Cerruto

Salernitana Femminile 1970: Fierro, Rapuano, Ambrosino, Ponticiello, Fiengo, Di Giacomo, Sakamoto, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Reti Pt –

St 2′ Rapuano, 4′ Ponticiello, 9′ Calabrese, 10′ Sakamoto, 15, 16” Lisanti

Arbitri: Crescenzio-Nolfo Crono: Siracusa.