Salernitana Femminile 1970: granata in Sicilia per il primato

Torna in campo di domenica all’ora di pranzo la Salernitana Femminile 1970. Al PalaMili di Mili Marina, in provincia di Messina, infatti le granata saranno di scena nella terza giornata del girone D del torneo di Serie B di calcio a 5.

Salernitana Femminile 1970: prima piazza in caso di successo

L’appuntamento per la formazione di coach Orrico è alle ore 12:00 contro il Team Scaletta, formazione sicula che al momento chiude la graduatoria a quota 0. Sono 4, invece, i punti del quintetto di capitan Lisanti, reduce dal successo interno tondo per 8-2 sulla Meta Catania, che vale il secondo posto in solitaria: in caso di successo la truppa cara al patron Pizzicara si prenderebbe la vetta del girone, in attesa del matchh in trasferta del Reggio Sc attualmente a 6, in attesa del trittico di partite con Levante Caprarica, Futsal Irpinia e Woman Napoli, accreditate con la Salernitana per la vetta del raggruppamento.

Dopo 8 mesi torna Enrica Giugliano

Enrica Giugliano è tornata in campo: dopo un lungo infortunio la calcettista della Salernitana, infatti, ha messo nuovamente piede su un parquet per una gara ufficiale. La laterale granata, domenica, durante la ripresa della sfida interna, giocata al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano (Sa), contro la Meta Catania è stata inserita nella contesa dal coach Orrico. Qualche minuto per riprendere confidenza con una gara “vera”: Giugliano aggregata al gruppo sin dal ritiro di Montella (Av) si è messa, cosi, definitivamente alle spalle lo stop dello scorso 18 febbraio quando nel derby contro la Woman Napoli si infortunò al legamento crociato.

Otto 8 mesi lontana da un match ufficiale, dopo 252 lunghi giorni Enrica, convocata anche per il primo match del girone D di Serie B contro il Mondragone, è tornata a giocare fotografando cosi questo periodo a caldo:

“È stata un’emozione unica. Ritornare dopo 8 mesi, e dopo lo stop per un infortunio al crociato, per me vale davvero tanto. Fatico davvero a spiegare le emozioni che sto provando”.

Sul ritorno in campo, invece, la laterale aggiunge:

“Ringrazio il mister che mi ha dato fiducia e le compagne che mi sono state accanto in un periodo buio, tutte le persone che hanno affrontato questa operazione potranno capire cosa ho provato”.

La calcettista classe ’97, poi, chiude evidenziando:

“Dico grazie, infine, alla Società che mi è stata vicina, al presidente Pizzicara e a tutti i componenti dello staff granata che mi hanno dato forza da vicino e da lontano”.