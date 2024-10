Salernitana Femminile 1970: doppio innesto per le granata

La prossima domenica parte il campionato di Serie B di calcio a 5 che vede presente la Salernitana Femminile 1970. Le granata, inserite nel girone D, si apprestano al loro undicesimo anno consecutivo nei tornei nazionali di futsal. Nelle ore scorse a puntellare l’organico di coach Vincenzo Orrico sono arrivate due ufficialità: un nuovo arrivo ed una riconferma.

Salernitana Femminile 1970: confermata Cristina Cipolletta

Conferma in granata per Cristina Cipolletta. La classe ’92, ex tra le altre di Woman Napoli e Vis Fondi, resta, infatti, alla corte del quintetto guidato da coach Orrico indossando la casacca già vestita nell’ ultima annata. Queste le prime parole del centrale napoletano che, nonostante gli impegni di tipo personale e lavorativo, ha da tempo manifestato la voglia di rimanere nel gruppo caro al patron Pizzicara:

“Ci tenevo davvero a far parte ancora di questo gruppo, voglio tornare a provare le stesse emozioni vissute negli anni passati con questa casacca Ci stiamo allenando con intensità, ho ritrovato un gruppo compatto in campo e fuori che può fare bene. Sono sicura che questa squadra possa divertire su tutti i campi e dire la sua nel campionato alle porte”.

In granata approda anche Rosaria Fiengo

Rosaria Fiengo giocherà nella stagione 2024/2025 in Serie B con la Salernitana Femminile 1970. Queste le prime parole in granata della pivot napoletana classe ’88, ex Futsal Octajano e Woman Napoli tra le altre con trascorsi anche sui manti erbosi con Carpisa Napoli e Real Marsico, che si è unita al gruppo caro al DS De Santis:

“I primi allenamenti sono andati benissimo considerando il periodo di inattività che mi porto alle spalle. Mi sono inserita subito alla grande nel gruppo, che in buona parte già conoscevo. Sono arrivata qui con l’ambizione di poter far bene, sapendo della bontà di una Società che man mano nel tempo mi ha sorpreso, Spero che questo organico si possa togliere davvero molte soddisfazioni”.