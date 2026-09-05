Salernitana-Cavese: Cosmi cerca il primo successo, porte chiuse agli ospiti

Reduce dal pareggio esterno ottenuto sul campo del Foggia, la Salernitana punta a conquistare la prima vittoria in campionato. L’occasione si presenta domani, domenica 6 settembre, nel derby campano casalingo contro la Cavese, reduce da una vittoria contro l’Audace Cerignola e un KO a Bari. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 allo stadio “Arechi” di Salerno.

Difesa da rimodellare per Cosmi: Capuano KO, spazio a Celiento

La seduta di rifinitura di oggi scioglierà gli ultimi dubbi tattici di mister Serse Cosmi, orientato a confermare il modulo 3-4-1-2. Il tecnico dovrà fare a meno del difensore Capuano, bloccato da un affaticamento muscolare accusato durante l’allenamento di giovedì. Con la conferma del pacchetto arretrato a tre, è pronto al debutto dal primo minuto il neoacquisto Celiento.

Sulle corsie esterne e in retroguardia le opzioni restano contate: a destra agirà Pieraccini, mentre a sinistra si preannuncia un ballottaggio tra Anastasio e Zoia, con l’ex Vis Pesaro in vantaggio. Resta ancora ai box Heinz a causa dell’infortunio subito contro la Scafatese in Coppa Italia.

Trequarti e centrocampo: i dubbi di formazione della vigilia

A centrocampo la corsia laterale sarà presidiata da Llano e Villa, mentre le opzioni sulla trequarti condizioneranno l’assetto della mediana. Per il ruolo di rifinitore dietro le punte è aperto il duello tra Vitale e Achik, con il primo favorito per una maglia da titolare.

La cerniera centrale sarà composta da Tascone e Gyabuaa. Nel caso in cui Achik dovesse spuntarla, Vitale scalerebbe in mediana con la conseguente esclusione di Gyabuaa dall’undici iniziale.

Tandem d’attacco Lescano-D’Ursi, La Gumina carta a gara in corso

In attacco si va verso la conferma del duo composto da Lescano e D’Ursi. La coppia ha mostrato un’ottima intesa nel test amichevole disputato nei giorni scorsi contro il Faiano ed è pronta a partire dal primo minuto. Un’arma preziosa a gara in corso sarà rappresentata da La Gumina: l’attaccante ha già sbloccato il suo score in maglia granata firmando la rete del definitivo pari nello scontro dello stadio “Zaccheria” di Foggia.

Ordine pubblico: trasferta vietata ai tifosi della Cavese

Il match di domani sarà caratterizzato da severe limitazioni per la tifoseria ospite. Il Prefetto di Salerno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai residenti nella regione Campania, bloccando di fatto la trasferta ai sostenitori metelliani.

L’interdizione dell’acquisto dei biglietti è stata estesa anche agli altri settori dell’impianto sportivo per i residenti nei comuni di Cava de’ Tirreni, Nocera Superiore e Nocera Inferiore, ad eccezione dei possessori della Fidelity Card “Salernitana 1919” sottoscritta entro la data del 31 maggio 2026.