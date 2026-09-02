Calcio

Salernitana, colpo Celiento e Djamanca e le ultime uscite: il punto sul mercato

Chiuso il calciomercato estivo della Salernitana: arrivano Celiento e Djamanca, salutano Matino e Varone. Squadra al lavoro con Cosmi per la gara con la Cavese.

Di: Antonio Pagano
Bozza automatica

Si è chiusa ufficialmente alle ore 20:00 di ieri, 1° settembre, la sessione estiva del calciomercato 2026. La Salernitana mette a segno un ultimo altri due colpi in entrata: il Direttore Sportivo Daniele Faggiano si è fatto trovare pronto ingaggiando a titolo definitivo dal Casarano il difensore classe 1994 Daniele Celiento. In arrivo anche l’attaccante Muhamed Varela Djamanca in prestito dall’Arezzo.

Sul fronte uscite, il difensore classe 1998 Emmanuele Matino fa il percorso inverso e passa al Casarano a titolo definitivo; è stata invece formalizzata la risoluzione consensuale del contratto per il centrocampista Ivan Varone, mentre il giovane Di Vico è stato ceduto in prestito al Campobasso.

Il bilancio della sessione estiva: tutti i trasferimenti granata

Il bilancio finale delle operazioni tracciato dalla società delinea un profondo rinnovamento della rosa per la stagione in corso.

  • Acquisti: Galeotti, Capuano, Heinz, Del Pin, Zoia, Pieraccini, Llano, Celiento, Vitale, Cardoni, Djibril, Mastovito, D’Ursi, Bevilacqua, La Gumina e Djamanca.
  • Cessioni: Corriere, Vuillermoz, Berra, Arena, Lovato, Ghiglione, Matino, Iervolino, Di Vico, Carriero, Varone, Quirini, Capomaggio, Molina e Ferrari.

Report allenamento: la squadra di Cosmi prepara il match con la Cavese

Chiusa la finestra di trasferimenti, l’attenzione del gruppo torna interamente sul campo. La squadra ha ripreso ieri la preparazione in vista della sfida casalinga contro la Cavese, in programma domenica 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio “Arechi” di Salerno.

Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno aperto la seduta con un lavoro aerobico, per poi proseguire con una serie di partitine a pressione. Hanno invece svolto lavoro terapeutico i calciatori Kees de Boer e Jonas Heinz.

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