Attualità

Salento: arrivano nuovi punti Wi -Fi sul territorio comunale

Il Comune di Salento accelera sulla digitalizzazione: approvata l'installazione di nuovi punti Wi-Fi presso l'impianto sportivo e i campi da bocce.

Antonio Pagano

Nuovi punti Wi-Fi sul territorio comunale di Salento: in particolare, l’installazione è prevista nell’impianto sportivo comunale “Giovanni Olivaro” e nella struttura denominata spogliatoio campo bocce, in via Tempetella nel capoluogo.

L’accordo con Samtel Network e i vantaggi per il Comune

L’iniziativa, proposta dalla società Samtel Network S.r.l., contribuisce a migliorare la copertura dei servizi digitali e Wi-Fi sul territorio comunale, in linea con le politiche di innovazione tecnologica e di riduzione del divario digitale.

La società si è resa disponibile a corrispondere all’Ente comunale un canone annuo di locazione pari a € 5.000,00, impegnandosi a garantire la piena funzionalità e sicurezza dell’area sportiva e della restante parte della copertura dello spogliatoio del campo bocce, spazio già occupato da servizi comunali e da altri operatori di servizi internet.

Il via libera della Giunta Comunale

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Michele Santoro, ha così fornito un atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per procedere all’installazione degli apparati Wi-Fi da parte della società Samtel Network S.r.l.

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