Sala Consilina, tragedia in autogrill: 37enne si accascia e perde la vita

Dramma, questa mattina, presso l’Autogrill Sala Consilina Est, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Un uomo di 37 anni, originario della Calabria, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava all’interno dell’attività commerciale per una breve pausa caffè.

La tragedia

Secondo le prime testimonianze, l’uomo si sarebbe accasciato al suolo all’improvviso, probabilmente a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo sul posto, per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico, accorso immediatamente, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, che hanno avviato le procedure investigative di rito. Il magistrato di turno presso la Procura è stato prontamente informato dell’accaduto, così come il medico legale, che ha disposto il trasferimento della salma all‘obitorio dell’ospedale di Polla per gli accertamenti necessari.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era in viaggio verso Roma per motivi di lavoro e aveva deciso di fermarsi all’Autogrill di Sala Consilina per una breve sosta.