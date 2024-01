Sala Consilina, scuola Fonti: nessun rischio per la staticità dell’edificio. Gli alunni possono frequentare

Il Sindaco e l’amministrazione ritengono doveroso informare tutti i cittadini di Sala Consilina in merito a quanto accaduto relativamente alla struttura scolastica di Fonti.

Il provvedimento di sospensione delle attività didattiche

A seguito del provvedimento di sospensione delle attività didattiche adottato dal Dirigente scolastico il giorno 19/12/2023, intervenuti i Vigili del Fuoco hanno verificato l’inesistenza di “alcun quadro fessurativo o cedimento tale da far presagire dissesti pregressi o in atto”.

D’altronde già in passato i numerosi tecnici che sono intervenuti per sopralluoghi e verifiche (effettuate anche con idonee strumentazioni) hanno sempre confermato che il plesso scolastico non presenta alcun problema strutturale o di sicurezza tale da disporne la chiusura.

Per mero scopo cautelativo, sono state eseguite altre due verifiche una in data 03.01.2024 con il prof. Ing. Antonio Formisano della facoltà di ingegneria dell’Università di Napoli e l’altra in data 04.01.2024 con la dr.ssa Soldovieri Mariangela.

Le attività di monitoraggio

Il Dirigente dell’Area tecnica dell’Ente, proprio a seguito di tali verifiche, con nota in data odierna ha confermato il permanere dell’agibilità della struttura in quanto i rumori segnalati dall’istituzione scolastica non incidono sulla sicurezza e staticità dell’edificio pur assicurando che le attività di monitoraggio proseguiranno al fine di verificare le cause di tali fenomeni.

La sicurezza

In ogni caso l’attenzione di questo Ente sul tema sicurezza resta sempre alta, essendo considerata la priorità. Prova ne sono i tanti finanziamenti ottenuti sull’edilizia scolastica a titolo esemplificativo:

– ristrutturazione e adeguamento sismico plesso scolastico via Matteotti;

– demolizione e ricostruzione plesso scolastico S. Antonio;

– demolizione e ricostruzione scuola Media Trinità, ottenuto dopo svariati ricorsi dinanzi alle autorità competenti a seguito della revoca illegittima da parte della Regione del finanziamento;

– ampliamento e realizzazione locale mensa scuola Viscigliete

Certi di perseguire costantemente l’interesse della comunità, l’occasione è gradita per augurare buona ripresa delle attività scolastiche prevista il prossimo 8 gennaio a tutti gli alunni dopo le vacanze natalizie.