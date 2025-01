Sala Consilina: novità per la raccolta differenziata per le utenze domestiche

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, in collaborazione con Supereco S.r.l., amplia i servizi dedicati alla raccolta differenziata, introducendo importanti novità per il conferimento dei rifiuti ingombranti, RAEE, sfalci verdi, oli esausti e abiti usati. Questi miglioramenti mirano a facilitare il corretto smaltimento e a promuovere la tutela ambientale.

Novità nel servizio di raccolta differenziata per le sole utenze domestiche

Raccolta porta a porta degli abiti usati: ogni primo venerdì del mese, i cittadini potranno conferire gli indumenti usati in sacchi trasparenti, che dovranno essere posizionati il giovedì sera contestualmente ai sacchetti della frazione organica.

Ampliamento dell’orario dell’isola ecologica: oltre all’orario consueto (dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 14:00), l’isola ecologica di via Marrone sarà aperta anche il giovedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00, per agevolare ulteriormente i conferimenti.

Gestione degli oli esausti delle sole utenze domestiche: l’olio di frittura potrà essere conferito direttamente all’isola ecologica oppure sarà possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio tramite i contatti dedicati.

Servizio gratuito per il ritiro a domicilio

I rifiuti ingombranti, RAEE, sfalci verdi e oli esausti delle utenze domestiche possono essere conferiti presso l’isola ecologica o, in alternativa, è possibile richiedere il ritiro a domicilio gratuito contattando:

Numero verde: 800 984 597 (da telefono fisso); Ufficio Ecologia: 0975 552278; WhatsApp: 349 0876579

Riduzioni sulla Tari

Le agevolazioni, previste dal Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti, approvato nel 2015, mirano a incentivare il corretto conferimento e il compostaggio domestico.

Le riduzioni della TARI si basano su due principali modalità:

Conferimento diretto presso l’isola ecologica: Per i rifiuti recuperabili conferiti in forma differenziata (carta, cartone, vetro, plastica ed alluminio), viene riconosciuta una riduzione proporzionale al peso dei materiali consegnati. Il valore è calcolato secondo una tabella specifica che assegna importi per chilogrammo.

Compostaggio domestico: I cittadini che effettuano il compostaggio domestico possono beneficiare di una riduzione sulla parte variabile della tariffa con una forbice che va dal 5% fino a un massimo del 20%.

Le info utili

Esibire all’operatore dell’isola ecologica il proprio codice utente per consentire la registrazione dei quantitativi conferiti. Accedere all’isola ecologica, situata in via Marrone.

L’importo massimo della riduzione non può superare il 50% della quota variabile della TARI per il conferimento di carta, cartone, plastica, alluminio e vetro. Invece per il compost la riduzione della quota variabile rientra una forbice che va dal 5% al 20%.

Le agevolazioni sono calcolate in base al quantitativo annuale effettivamente conferito e saranno compensate con il tributo dell’anno successivo.

“Le novità introdotte – sottolinea l’Assessora all’Ambiente, Teresa Paladino – rispondono alle esigenze dei cittadini e rappresentano un ulteriore passo verso una gestione sostenibile dei rifiuti. La raccolta differenziata è un impegno comune, e questi servizi vogliono rendere più semplice e accessibile il conferimento dei materiali. Insieme si può fare! “

“L’ampliamento dei servizi, come l’apertura pomeridiana dell’isola ecologica, testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso le necessità della comunità. Crediamo – evidenzia il Sindaco Domenico Cartolano – che sensibilizzare e supportare i cittadini nella gestione dei rifiuti sia fondamentale per garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti.”

L’Amministrazione invita tutti a utilizzare i nuovi servizi messi a disposizione e ricorda che la cessione di rifiuti a persone non autorizzate è un reato penalmente perseguibile.