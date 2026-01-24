Sala Consilina, l’Ulivo ultracentenario di via Sturzo nell’elenco degli alberi monumentali

Un importante riconoscimento per il patrimonio naturale e storico di Sala Consilina. Con Decreto n. 3 del 20 gennaio 2026, la Regione Campania ha approvato il 19° Elenco Regionale degli Alberi Monumentali, inserendo ufficialmente anche l’ulivo storico ultracentenario situato in via Luigi Sturzo, nei pressi del cimitero comunale.

L’Ulivo di Sala Consilina

Si tratta di un esemplare di straordinario valore, non solo per le sue dimensioni e la sua età, ma anche per il profondo legame con il territorio.

Un albero che da generazioni è testimone silenzioso del passare del tempo, dei cambiamenti urbani e delle vicende umane.

Cosa sono gli alberi monumentali

Un albero monumentale è un esemplare che viene riconosciuto ufficialmente per il suo particolare pregio. Può esserlo per diversi motivi:

età molto avanzata, spesso di diversi secoli;

dimensioni eccezionali del tronco o della chioma;

rilevanza storica o culturale, legata a eventi, tradizioni o luoghi significativi;

valore paesaggistico e naturalistico, per rarità della specie o bellezza;

importanza ecologica, come habitat per molte specie animali e vegetali.

Questi alberi sono tutelati dalla legge nazionale e regionale e non possono essere abbattuti o danneggiati. Rappresentano un vero e proprio “monumento vivente”, al pari di un edificio storico o di un’opera d’arte.