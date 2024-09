Sala Consilina: il 30 settembre l’inaugurazione della scuola dell’infanzia e primaria “Sant’Antonio “

Il prossimo lunedì 30 settembre 2024, alle ore 10:30, si terrà a Sala Consilina la cerimonia di inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia e Primaria “Sant’Antonio”, situata in Via Ferraria. L’evento vedrà la partecipazione di numerose autorità, tra cui l’Assessora alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, l’Onorevole Lucia Fortini.

L’inaugurazione rappresenta un momento importante per Sala Consilina che da tempo attendeva questo intervento di riqualificazione. La scuola si pone come punto di riferimento per l’istruzione e la crescita dei più piccoli, con spazi rinnovati e moderni.

Le dichiarazioni del sindaco

“La riapertura della Scuola dell’Infanzia e Primaria Sant’Antonio è un traguardo significativo per la nostra comunità. L’investimento in strutture scolastiche di qualità – sottolinea il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano – è il miglior modo per garantire un futuro solido e sicuro ai nostri bambini. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e a tal proposito sono stati invitati tutti i componenti della precedente amministrazione comunale che ha promosso la realizzazione della nuova scuola attraverso un finanziamento del Ministro dell’Istruzione. Questo edificio non è solo una scuola, ma un simbolo di rinascita e di fiducia nel domani”.

La scuola è stata originariamente finanziata nel 2020 con un Decreto del Ministro dell’Istruzione, successivamente l’intervento è transitato nel PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca, Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. I lavori hanno avuto inizio il 18 maggio del 2022.