Castellabate, scuola chiusa per verifiche strutturali: scoppia la polemica. Il Sindaco risponde

A Castellabate, questa mattina, la scuola dell’infanzia e primaria dell’IC Castellabate, del plesso di Santa Maria, è rimasta chiusa. Il tutto è avvenuto a seguito dell’ordinanza emessa dal Sindaco, Marco Rizzo, per consentire di effettuare, in via precauzionale, delle indagini e delle verifiche strutturali per la messa in sicurezza dell’edificio.

La polemica di minoranza e famiglie

La notizia ha ovviamente destato molta preoccupazione tra le tante famiglie di Castellabate che hanno immediatamente polemizzato sulla sospensione delle attività didattiche avvenuta a pochi giorni dal suono della prima campanella e con dei controlli di sicurezza che potevano essere eseguiti anche in periodi antecedenti alla riapertura della scuola.

Anche la minoranza si è fatta sentire con le voci della consigliere di opposizione, Catina Tortora: “Assurdo che non ci sia stato un sopralluogo prima dell’inizio delle attività scolastiche, che si sia costretti a correre sempre ai ripari con un nuovo polo scolastico che è ancora lì ad aspettare”. Lo stesso ha fatto anche Costabile Nicoletti: “L’amministrazione effettua le verifiche dopo una sola settimana di apertura, chiedendo il plesso scolastico per un giorno”.

La risposta del Sindaco

Nel pomeriggio non si è lasciata attendere la risposta di chiarimento da parte del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo: “Voglio smentire categoricamente la presenza di crolli all’interno della nostra scuola. Ieri pomeriggio, gli operai addetti ai lavori, hanno eseguito delle indagini di routine che garantiamo costantemente per consentire la piena sicurezza ai nostri ragazzi.

Quest’ultimi non sono riusciti a fare il completo ripristino programmato in tempo e sono stato costretto a firmare l’ordinanza di chiusura. Basta strumentalizzare e creare allarmismi su un aspetto così delicato. Lunedì la scuola sarà nuovamente riaperta e lo sarà in totale sicurezza”