Sala Consilina: aperte le iscrizioni per la terza Edizione della Rassegna di Danza “Federica Tropiano”

Dopo il successo delle prime due edizioni, l’Associazione 21Passi è pronta a celebrare ancora la memoria della giovane ballerina Federica Tropiano. La Rassegna nata per promuovere giovani talenti e per contribuire a diffondere la cultura dell’arte della danza, è dedicata alla memoria di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa il 14 novembre 2020.

La rassegna

In suo ricordo e in onore della sua passione, la danza, è stato creato il fondo Federica Tropiano, istituito grazie ad una raccolta fondi partita subito dopo la tragica scomparsa di Federica, con l’obiettivo di dar vita ad una borsa di studio per aiutare i giovani ballerini a praticare e coltivare il loro talento in questa disciplina che Federica tanto amava.

La rassegna offre la possibilità a solisti, passi a due e gruppi già iscritti a una scuola di ballo di esibirsi in quattro categorie di stile – Moderno, Contemporaneo, Hip Hop e Latin Style.

In palio, 3 borse di studio e un premio speciale “21 Passi”, con premi in denaro da 150 € a 1.200€

Gli ospiti

La giornata sarà arricchita dagli stage a cura di due maestri di casa, nonché giudici delle scorse edizioni: Gabriele Manzo, tre volte campione italiano di hip hop ed ex concorrente di Amici, e Demis Autellitano, ballerino, insegnante, direttore artistico e coreografo.

Al loro fianco nella giuria, ci saranno altri tre esponenti del mondo della danza di fama nazionale:

– Antonio Barone, già giudice delle precedenti edizioni, ballerino e coreografo di Sala Consilina, con esperienze in prestigiose compagnie e Artistic Cast Manager Coordinator per l’apertura dei Mondiali di Calcio in Qatar 2022;

– Maria Zaffino, nota al pubblico per la sua partecipazione al corpo di ballo di “Buona Domenica” e “Amici di Maria De Filippi”, dove ha ricoperto il ruolo di ballerina professionista per 10 anni. Oggi dirige una scuola di Danza a Roma.

– Valentina Vernia in arte Banana, x concorrente di “Amici 2018/2019”, ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui l’Eurovision 2024 con Angelina Mango, ed è coreografa e ballerina per importanti artisti musicali come Annalisa ed Guè Pequeno.

Le info utili

Le iscrizioni alla terza edizione della Rassegna di Danza Federica Tropiano sono aperte fino al 20 marzo. Le scuole di danza interessate ad iscrivere i propri ballerini possono trovare tutte le informazioni necessarie, compreso il regolamento e i moduli di iscrizione, sul sito ufficiale dell’Associazione 21 Passi: www.21passi.it