Più servizi sul Sacro Monte di Novi Velia: arriva un presidio di assistenza ai disabili e un servizio di assistenza sanitaria

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha previsto l’attivazione di un presidio di assistenza ai disabili nonché un adeguato servizio di assistenza sanitaria per i fedeli con un presidio medico e paramedico, per i giorni festivi, per ciascuna domenica nonché per il giorno di sabato nei periodi di afflusso maggiore nell’area del Monte Gelbison.

Il servizio

Il servizio sarà gestito dalla Confraternita Misericordia di Vallo della Lucania che, come già negli anni precedenti, ha offerto la propria collaborazione nell’accompagnare sul Santuario della Madonna del Monte Sacro di Novi Velia soggetti con gravi difficoltà alla deambulazione per le domeniche e nei giorni festivi. E’ necessaria la prenotazione da effettuarsi presso l’Ufficio di Polizia Municipale dell ‘Ente. Gran parte dei fruitori del Santuario, infatti, è composta da persone anziane o in stato di fragilità fisica.

L’area del Monte Gelbison

L”‘Area Gelbison” rappresenta un sistema ambientale di altissimo pregio legato alle sue peculiarità storico-artistico-religiose e ambientali; sulla sommità del Monte Gelbison, infatti, è posto il Santuario di Maria SS.ma del Sacro Monte, uno tra i più visitati del sud Italia, meta di pellegrinaggi fin dal XIV secolo e uno straordinario punto panoramico sul Cilento, sul Vallo di Diano e sul Golfo di Salerno.