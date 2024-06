Novi Velia è cardioprotetto: installati 3 defibrillatori

Il comune di Novi Velia è cardioprotetto. L’Ente cilentano ha annunciato l’installazione di tre defibrillatori in altrettanti punti del paese nei pressi di attività commerciali. Nello specifico i dispositivi salvavita sono stati posizionati in Piazza del Seggio, Piazza Longobardi e via Ferreira.

L’amministrazione comunale nei prossimi giorni provvederà anche a segnalare la presenza dei defibrillatori attraverso apposita segnaletica.

Rendere Novi Velia un paese cardiprotetto era una iniziativa già annunciata un anno fa e che assume particolare rilevanza in un centro dell’interno che può vantare anche un notevole afflusso di visitatori in visita al Santuario del Monte Gelbison.

Novi Velia cardioprotetto: l’importanza dei defibrillatori semiautomatici

I defibrillatori semiautomatici possano essere utilizzati anche da personale non sanitario, debitamente formato, consentendo così di prestare i primi soccorsi.

L’installazione di questo dispositivo salvavita rappresenta un segnale di prevenzione di grande importanza. Nella gestione dei primi istanti di fronte a un’emergenza, infatti, il macchinario svolge un ruolo fondamentale che può consentire di guadagnare tempo prezioso prima dell’arrivo dei soccorsi.