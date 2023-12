Cilento, comune cardio-protetto: ecco sei defibrillatori

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha avviato un progetto di cardioprotezione prevedendo l’installazione di quattro defibrillatori semiautomatici, da collocare nelle zone di maggiore densità abitativa e in particolare: piazza XIX Agosto ’77, viale San Giorgio, Piazza Ferriera e Piazza Positano.

L’iniziativa

L’Ente cilentano ha ritenuto opportuno e necessario disporre il territorio comunale ed in particolare le zone di maggiore densità abitativa di attrezzature per la prevenzione, in particolare defibrillatori semiautomatici, che possano essere utilizzati anche da personale non sanitario, debitamente formato, consentendo così di prestare i primi soccorsi.

Sempre più sicurezza sul territorio

L’installazione di questo dispositivo salvavita rappresenta un segnale di prevenzione di grande importanza. Nella gestione dei primi istanti di fronte a un’emergenza, infatti, il macchinario svolge un ruolo fondamentale che può consentire di guadagnare tempo prezioso prima dell’arrivo dei soccorsi.

Dal Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 che adotta le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, risulta che, nei casi di arresto cardiocircolatorio, l’intervento tempestivo aumenta, in modo statisticamente significativo, la possibilità di sopravvivenza dei pazienti e contribuisce a salvare fino al 30% in più delle persone colpite e che l’intervento di defibrillazione, efficace se praticato nei primi 5 minuti, può essere ancora più precoce se presente sul posto personale non sanitario appositamente addestrato.