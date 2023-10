4 centri del Cilento insieme per interventi di promozione turistica del Santuario di Novi Velia

Quattro Comuni del Cilento si sono uniti al fine di partecipare all’avviso ministeriale per realizzare interventi di promozione turistica; si tratta dei Comuni di Novi Velia (capofila), Ceraso, Cuccaro Vetere e Moio della Civitella che hanno presentato un progetto “sull’Accessibilità e fruizione da parte di persone con disabilità e mobilità sostenibile”.

Gli interventi in programma

L’Amministrazione Comunale di Novi Velia, guidata dal sindaco Adriano De Vita, ha cercato e trovato un’intesa con i comuni di Moio della Civitella, Ceraso, Cuccaro Vetere per la presentazione di un progetto comune. Novi Velia punterà sul Santuario, in considerazione dell’afflusso annuale di 80-90 mila visitatori; Il progetto contempla l’implementazione di sistemi di mobilità per disabili, di mobilità più sostenibile da un punto di vista ambientale, e di una maggiore ricettività. Sono in programma la creazione di una nuova area per la fermata di camper e pullman, e l’acquisto di bus elettrici al fine di ridurre l’impatto ambientale. Gli altri comuni coinvolto hanno tenuto conto del ruolo del Santuario quale attrattore turistico per tutta l’area e hanno deciso di collaborare scegliendo – per quanto riguarda Ceraso e Cuccaro Vetere – di migliorare i percorsi di trekking già esistenti che dai rispettivi comuni conducono al Sacro Monte, e per quanto riguarda Moio della Civitella, di creare l’accessibilità verso Cannalonga con un percorso di penetrazione verso la diga.

Gli obiettivi dell’Avviso del Ministero del Turismo

I quattro centri intendono partecipare all’avviso pubblico del Ministero del Turismo, Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica – del 07/06/2023 – che sostiene progetti di valorizzazione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

La proposta progettuale, con valenza pluriennale 2023-2025, dal costo complessivo di € 1.498 710,00 di cui € 750 000,00 per lavori ed € 748. 710,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante – è da finanziarsi interamente con Decreto del Ministero del Turismo, e quindi non inciderà sul bilancio degli Enti. L’Ente capofila (Novi Velia) si impegnerà a co-finanziare la proposta per la somma di € 100.000,00, pari al 6,67% dell’investimento complessivo, reperendo, ad esito positivo della candidatura, le risorse necessarie a mezzo Fondi del proprio Bilancio Comunale.