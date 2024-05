Riapre il Santuario Maria Santissima del Sacro Monte di Novi Velia

Ieri mattina grande emozione per la riapertura del Santuario Maria Santissima del Sacro Monte di Novi Velia. Dopo la pausa invernale, inizia una nuova stagione dei pellegrinaggi. Tanti i fedeli che sono accorsi in preghiera per seguire la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa.

Presenti all’appuntamento, che si rinnova ogni anno, l’ultima domenica di maggio, anche tante Istituzioni, come il Sindaco di Novi Velia, Adriano De Vita e il Vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo.