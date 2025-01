Sacco: si lavora per riaprire la SP11 invasa dalla neve: strada inaccessibile ai mezzi pesanti

Da due giorni si lavora senza sosta con tutti i mezzi possibili sulla Strada Provinciale 11 che collega i comuni di Sacco e Teggiano.

Gli interventi

Dalla Casa Comunale di Sacco, guidata dal sindaco Franco Latempa, solo pochi minuti fa hanno fatto sapere che nonostante l’intervento dell’escavatore per tutta la giornata odierna, non è stato possibile assicurare il transito dei mezzi pesanti e dei pullman per il notevole accumulo di neve sulla carreggiata.

Le rassicurazioni

Nella mattinata di domani i lavori di sgombero della neve continueranno: “Continueremo nell’opera di sollecitazione e di informazione fino a quando l’enorme disagio per i cittadini non sarà risolto” hanno assicurato da Palazzo di Città.

L’intervento della Comunità Montana Calore Salernitano

Per liberare la carreggiata e soccorrere e assistere i mezzi che vi transitavano, negli ultimi giorni, è stato necessario l’impiego dei mezzi spazzaneve e spargisale, dei mezzi della Comunità Montana Calore Salernitano e dei volontari della Protezione Civile, basti pensare che presso il tratto noto come “Passo del Corticato” si è posato oltre un metro di neve.