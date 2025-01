Pioggia e vento forte: Sapri stretta nella morsa del maltempo

Non c’è tregua per la città di Sapri, stretta da due giorni nella morsa del maltempo. Dopo le abbondanti piogge di domenica, ora a preoccupare è il vento forte che dalla giornata di ieri si è abbattuto sulla cittadina del Golfo di Policastro, provocando diversi danni su tutto il territorio.

I disagi

Nella centrale via Kennedy le violente folate di vento, durante la scorsa notte, hanno distaccato il manto di copertura presente sul tetto di una palazzina. Lo stesso poi è caduto rovinosamente sulla strada. Fortunatamente nel momento della caduta non era presente nessun cittadino né tantomeno automobili parcheggiate che altrimenti sarebbero rimaste sommerse sotto il manto di copertura. Motivo per il quale il tratto di strada è stato interdetto dagli uomini della Polizia Municipale diretti dal Comandante Antonio Pompeo Abbadessa.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Diversa la situazione invece in via Camerelle dove a destare preoccupazione è un grosso albero che a causa del forte vento è ormai pericolante. Sul posto necessario dunque l’arrivo degli uomini della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

I caschi rossi hanno nell’immediato provveduto al necessario sopralluogo, alla presenza anche dei Carabinieri Forestali di Sapri guidati dal Maresciallo Luigi di Berardino e dei responsabili dell’Ufficio Tecnico comunale, al termine del quale è stato deciso di abbattere completamente il grosso arbusto pericolante. A tutela della pubblica sicurezza e incolumità.