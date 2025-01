Sacco, oltre un metro di neve: ecco la mappa dei disagi

Sulla Strada Provinciale 11, sul Passo del Corticato tra Sacco e Teggiano, la situazione, a causa della troppa neve, è ancora molto difficile. In alcuni punti si registra oltre un metro di neve e il crollo di alcuni alberi, a causa delle fortissime raffiche di vento, ha finito per ostruire la carreggiata. I mezzi spalaneve sono a lavoro da ieri ed è stato necessario allertare anche una squadra di operai della Comunità Montana per liberare la strada dai rami.

Le rassicurazioni del Sindaco

Dalla Casa Comunale di Sacco, guidata dal sindaco Franco Latempa, hanno fatto sapere che nonostante le difficoltà gli interventi sono stati continui e costanti, tuttavia non sono mancate le segnalazioni e le lamentele: “Ieri due persone sono rimaste bloccate e abbandonate dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e il mezzo spalaneve è stato allertato, ma ha ignorato la richiesta di aiuto. La chiusura della strada andrebbe fatta accertandosi che nessuno stia transitando” ha lamentato una residente che ha ricevuto la pronta risposta di Latempa: “Non mi risultano e non mi sono arrivate notizie di persone bloccate ed abbandonate. Fossimo stati messi al corrente saremmo prontamente intervenuti o avremmo chiesto un pronto intervento. Mi faccia sapere a chi vi siete rivolti e, se volete, circostanziate meglio l’accaduto per le opportune determinazioni.

L’intervento della Comunità Montana

È chiaro che sul Corticato quando nevica le difficoltà sono notevoli e il transito è ammesso solo se equipaggiati con gomme antineve o con catene. Ribadisco ancora che ieri gli interventi sono stati costanti con la presenza anche di volontari e di operai della Comunità Montana” ha risposto il primo cittadino, assicurando di verificare l’accaduto.

Nella giornata di ieri, vista la nevicata abbondante, dall’ente erano stati diramati gli avvisi a prestare la massima attenzione nel percorrere tutte le strade del territorio comunale e tanti volontari si sono subito attivati, insieme ai mezzi spargisale, per rimediare ai disagi.