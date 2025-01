Maltempo, paura a Vallo della Lucania: crolla grosso pino

Disagi per il maltempo questa mattina a Vallo della Lucania dove si è sfiorata la tragedia. A causa della forti raffiche di vento, infatti, si è verificato un crollo di un albero poco prima della rotonda di Vallo venendo da Angellara. Per fortuna nessuno transitava in zona in quel momento.

Gli interventi

Sul posto l’intervento del distaccamento locale dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale. Disagi si sono registrati alla circolazione, interrotta in entrambi i sensi di marcia.

Allerta meteo in vigore fino alle 12 di oggi

Fino alle ore 12 di oggi è in vigore l’allerta meteo gialla per vento forte con raffiche, mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate, nevicate e gelate sull’intero territorio regionale.