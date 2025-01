Maltempo, tragedia sfiorata a Salerno: crolla albero e distrugge auto in sosta

Danni e disagi anche a Salerno città a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia. Paura nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio quando, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento, si è verificato il crollo di un albero in via Solferino, nel quartiere di Santa Margherita. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo danni alle autovetture parcheggiate.

Gli interventi

Due, in particolare, sono andate completamente distrutte. Per rimuovere l’albero è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una tragedia sfiorata, come sottolineato dai tanti residenti della zona, che in passato, stando a quanto si apprende, avrebbero già segnalato le condizioni dell’arbusto e che ora chiedono maggiore sicurezza. L’episodio ha infatti sollevato forti polemiche sulla mancata manutenzione e sulla gestione delle aree verdi in città.

Paura tra i residenti

“Un dolore per il nostro quartiere e la nostra città, che dopo la riqualificazione degli anni scorsi, scivola lungo un clinare – ha scritto don Ugo De Rosa della parrocchia “Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo” di Salerno – Un grazie al Signore perché non ci sono state vittime, nonostante i danni ai residenti che, per chi fatica ad arrivare a fine mese, sono una bella batosta”, il messaggio del parroco affidato ai social.