Maltempo, l’analisi di Coldiretti: agricoltura a rischio nel salernitano

Il maltempo sta mettendo a dura prova l’agricoltura in provincia di Salerno. Ad analizzare la situazione gli uffici territoriali di Coldiretti che stanno monitorato ora dopo ora la situazione.

Danni nell’area nord

La più critica al momento è nell’agro sarnese nocerino dove il vento ha scoperchiato alcuni impianti serricoli mettendo a rischio le coltivazioni di insalate sotto serra. Allagamenti si registrano tra Angri, San Marzano e Scafati. Devastata completamente la produzione di un’ azienda apistica a Sarno: le arnie sono stata spazzate via dal vento.

Piana del Sele e Cilento

Nella Piana del Sele preoccupa la pioggia che mette a rischio le produzioni di cavolfiori in pieno campo.

In alcune aree del Cilento compromesse le ultime fasi della raccolta olivicola col vento che ha spazzato via le ultime olive rimaste. Copiose e violente esondazioni in alcune aree dell’ entroterra cilentano mentre dalle prime ore del mattino sono al lavoro i trattori per aiutare nella pulizia delle strade rurali e della viabilità.

Sotto la neve sono finite intere coltivazioni di ortaggi ma anche il mais e la soia necessarie per l’alimentazione degli animali nelle stalle. Molte aziende – precisa la Coldiretti – sono rimaste al buio a causa di un black out che ha colpito gli Alburni nel pomeriggio.

I tecnici di Coldiretti Salerno sono al lavoro per la valutazione dei danni e per l’assistenza alle aziende agricole nelle zone colpite dove si deve fare i conti anche con frane e smottamenti che ostacolano la viabilità causati dai temporali e nel Vallo di Diano in particolare, dalla neve.

“Un’ondata di maltempo che monitoriamo con attenzione – sottolinea il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano – più che la neve nel Vallo di Diano ci preoccupa la situazione maltempo e vento nell’ agro su un territorio già reso fragile dal dissesto idrogeologico. Gli alveari sono stati spazzati dagli allagamenti. Dove non è arrivata l’acqua ci ha pensato il vento che nell’agro nocerino ha raggiunto punte di vento di 157 km orari. Negli Alburni sono caduti in una mattinata 114 mm di pioggia.

E la Protezione Civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo per venti forti, nevicate e gelate. I nostri agricoltori sono pronti a collaborare per sgomberare strade e aree rurali. Il bilancio è al momento provvisorio e l’attività di verifica continuerà domani per tutto il giorno”.