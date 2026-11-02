Sacco, il cimitero è online: trova la tomba e accendi una candela virtuale

Nel Comune di Sacco dallo smartphone, dal tablet o dal computer si può localizzare il luogo di sepoltura di un defunto, lasciare un pensiero e accendere una candela virtuale. Un servizio utile soprattutto in questi giorni di Ognissanti e Commemorazione dei defunti, quando cresce l’attenzione verso i luoghi della memoria.

Come funziona il portale del cimitero di Sacco

Per usare il servizio non serve scaricare alcuna app dagli store. Basta collegarsi al sito web ufficiale del portale, raggiungibile all’indirizzo https://cimiterisso.civilianext.it/Cimiteri/SACCO, dove la piattaforma risulta accessibile da qualsiasi dispositivo.

La ricerca dei defunti è libera e aperta a tutti. L’amministrazione comunale ha dunque scelto di rendere semplice e immediato l’accesso alle informazioni, a beneficio di residenti, emigrati e familiari che vivono lontano dal paese.

Cosa si può fare sul portale

Il servizio mette a disposizione tre funzioni principali:

trovare la tomba dei propri cari , individuando facilmente il luogo di sepoltura;

, individuando facilmente il luogo di sepoltura; lasciare un pensiero , dedicando una frase o un ricordo speciale;

, dedicando una frase o un ricordo speciale; accendere una candela virtuale, un piccolo gesto di devozione per illuminare la memoria di chi non c’è più.

Accesso con SPID o CIE per pensieri e candele virtuali

Se la consultazione è libera, per lasciare un pensiero o accendere una candela virtuale è necessario effettuare l’accesso con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Il Comune spiega che la scelta nasce dalla volontà di garantire la massima sicurezza e il rispetto della memoria.

Dati da migliorare: l’invito del Comune ai cittadini

Trattandosi di una banca dati complessa e di un servizio attivo da tempo, l’amministrazione comunale si scusa in anticipo per eventuali anomalie, errori o imprecisioni che gli utenti potrebbero riscontrare. Da qui l’appello alla collaborazione dei cittadini per segnalarli, così da correggere i dati e migliorare costantemente il servizio per l’intera comunità.

Nel messaggio pubblicato sui social, l’ente scrive: “Un filo invisibile ma fortissimo ci lega a chi non c’è più.”

Riqualificazione e segnaletica: le richieste dei cittadini

Accanto all’apprezzamento per il servizio digitale, cresce tra i cittadini la richiesta di un intervento anche sul cimitero fisico. Molti chiedono una riqualificazione dell’area cimiteriale, che in alcuni punti presenta situazioni di degrado e necessita di interventi di cura e manutenzione. Un camposanto decoroso, osservano, è il modo più concreto per rendere omaggio alla memoria dei defunti, soprattutto nei giorni in cui è più frequentato.

Tra le sollecitazioni c’è anche quella di migliorare la segnaletica, per agevolare chi arriva da fuori paese e non conosce la struttura. Indicazioni più chiare per raggiungere il cimitero e orientarsi tra i viali e le diverse sezioni renderebbero più semplice la visita, e potrebbero affiancare in modo efficace la ricerca online della tomba offerta dal nuovo portale.