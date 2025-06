Rutino si prepara all’estate: al via il cartellone degli eventi

A Rutino l’estate si preannuncia ricca di eventi. Nella giornata di ieri il primo appuntamento del cartellone “Rutino in testa”. Un momento di gioia e spensieratezza per i più piccoli con il centro cittadino trasformato in un piccolo parco giochi.

«Avremo tante manifestazioni, tante attività, tante serate per stare insieme – ha detto il sindaco Giuseppe Rotolo – ci saranno iniziative per tutti che ci accompagneranno per l’intera l’estate e fin quasi all’autunno»

«A breve avremo modo di illustrarvi il programma completo, speriamo che tanti di voi possano partecipare alle iniziative in programma a Rutino», ha concluso.