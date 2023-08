Rutino: nuovi spazi da adibire a mensa scolastica

Il Comune di Rutino, guidato dal sindaco sindaco Giuseppe Rotolo, ha approvato il progetto definitivo di “predisposizione di nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Rutino” per l’importo complessivo di euro 421.300,00. Rutino aveva candidato il progetto in questione, all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, per la presentazione di proposte di intervento per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell’ambito del PNRR.

Il progetto di Rutino

Il progetto rientra nella Missione 4 che punta al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; nello specifico attinge dall’investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

L’avviso indetto dal Ministero dell’istruzione intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i conviti.

Pnrr: fondi per realizzare mense scolastiche

L’avviso pubblico ministeriale prevede la demolizione e la ricostruzione di edifici adibiti ad uso scolastico già esistenti e le proposte progettuali possono essere relative ad ampliamenti delle mense scolastiche che devono essere, altresì, dimensionate in funzione del numero di studentesse e studenti che beneficeranno della mensa e nel rispetto degli standard previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione.

Oltre a Rutino anche altri centri del comprensorio hanno ottenuto il finanziamento per realizzare e/o riqualificare asili nido.