Ruggi di Salerno: ecco le immagini del nuovo ospedale

Presto il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona sarà realtà. La regione Campania nei giorni scorsi, infatti, ha indetto la gara per i lavori di realizzazione del nuovo nosocomio di Salerno, una struttura moderna e funzionale che sostituirà l’attuale.

Nuovo ospedale Ruggi, l’iter

La procedura avviata dalla Regione permetterà di proseguire l’obiettivo di affidare i lavori con procedura aperta, facendo ricorso al criterio dell’offerta più vantaggiosa. Si terrà conto, in particolare, del rapporto qualità presso. Ingente la spesa, circa 368 milioni di euro (Iva esclusa).

Gli obiettivi

L’ente regionale già da tempo è al lavoro per la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Nel 2020, all’atto della presentazione, il governatore Vincenzo De Luca parlò di “un’opera all’avanguardia”. E aggiunse: “sarà l’ospedale più avanzato dal punto di vista delle tecnologie utilizzate“.

La necessità di un nuovo ospedale giunge in considerazione del fatto che l’attuale struttura non risulta a norma per tante tecnologie e non rispetta le nuove normative antisismiche.

Il nuovo ospedale Ruggi sarà anche in grado di ospitare le attività formative e didattiche collegare alla facoltà di Medicina dell’Università.

Una volta completate le procedure, l’obiettivo è quello di avere il nuovo presidio sanitario entro 2 anni. L’iter per la gara d’appalto si sarebbe dovuto concludere già entro il 2022.