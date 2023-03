Rubano nafta dal serbatoio che alimenta l’impianto di riscaldamento centralizzato: accade ad Eboli

Questa mattina, ad Eboli, chi per prima è sceso in cortile ha notato una strana situazione nelle adiacenze del serbatoio. Amaro risveglio per i condomini del parco privato Immobiliare Sud, sulla collina ebolitana, all’imbocco con località Grataglie. Ignoti, nella notte, hanno svuotato il serbatoio di nafta che alimenta l’impianto di riscaldamento centralizzato del parco.

La ricostruzione

Mandando in tilt il sistema di riscaldamento. Su tutte le furie i residenti, molte giovanissime coppie con bambini piccoli, che hanno dovuto fare i conti con un grande disagio.

Lanciato l’allarme sul posto le forze dell’ordine per accertare i fatti e procedere con le indagini.

Furti nella notte anche in via Juri Gagarin. Ignoti hanno cercato di rubare le gomme di auto in sosta, ma qualcosa evidentemente deve essere andato storto e sono riusciti solo a svitare i bulloni del cerchi e poi sono fuggiti via.

L’allarme in Città

Alle prime luci dell’alba, quando i proprietari si sono messi al volante le auto hanno perso le ruote rimanendo ferme per strada creando ingorghi alla circolazione e sdegno nei malcapitati.

Sul posto la Polizia municipale.

Alle ore 12.30 invece, un trattore con rimorchio diretto a scaricare all’impianto del biodigestore in località Grataglie ha riversato in zona Paterno parte dei liquami di rifiuti organici per strada. L’odore nauseabondo è stato insopportabile.

Gli uomini della polizia municipale agli ordini del capitano Mario Dura hanno multato il conducente del veicolo, ai sensi dell’art 15 del codice della strada con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.