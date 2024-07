Rotary Club Paestum Centenario: al Savoy Hotel il passaggio delle consegne

Passaggio delle consegne per il Rotary Club Paestum Centenario. Nel salone delle conferenze del Savoy Hotel la presidente uscente, Maria Luisa De Leo, ha consegnato il collare e la campana, simboli dei Club Rotary, ad Enzo Bagini che guiderà il Club fino al 30 giugno 2025. Prima del passaggio del collare Maria Luisa De Leo ha tracciato un bilancio della sua presidenza ricordando i principali progetti realizzati. In particolare, ha ricordato il progetto “Let Me See Again” ideato dal Rotary Club Dnipro Novyi (Distretto 2232, Ucraina) e dal Rotary Club Due Golfi, al quale hanno aderto sia il Club Paetum Centenario ed il Rotaract di Paestum che altri Club del Distretto.

Nel corso di un Interclub qui da noi –ha affermato Maria Luisa De Leo– è stato molto emozionante ascoltare le parole della presidente del Club ucraino, Irina Odyincova, in collegamento video, che ha ringraziato tutti coloro i quali hanno aiutato nel realizzare il loro progetto. Un ringraziamento speciale anche alla past president del Rotary Club “Kyiv Capital”/Ротарі клуб “Київ Столиця” Татьяна Соломенко che ci ha onorato della sua presenza e della sua testimonianza! Infine, sono state molto toccanti le parole del console ucraino Maksym Kovalenko , che ha sottolineato che negli ultimi due anni non è mai mancato l’appoggio da parte di tutti i comuni italiani, dai più piccoli ai più grandi, nell’accogliere e nel sostenere tantissime iniziative a favore del popolo ucraino.

Le dichiarazioni

“Grazie al sostegno e alla generosità di tutti, -ha concluso il console- diverse persone anziane rifugiate nella città di Zaporižžja avranno ora la possibilità di riacquistare la vista”. Un altro progetto molto importante è stato il Mare Nostrum, un’iniziativa importante nata grazie alla collaborazione con il Rotary Club di Sorrento. Al centro del progetto la sostenibilità del mare come motore di sviluppo. Non sono mancati progetti riservati ai giovani: ad Agropoli presso il cineteatro “De Filippo” è stata organizzata la Giornata della Legalità’ che ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole superiori.

Al Next di Paestum si è tenuta una manifestazione dedicata all’ambiente riservata agli alunni degli Istituto Comprensivo “Costabile Carducci” di Capaccio Capoluogo con la partecipazione di importanti relatori. Sempre in tema di ambiente è stato realizzato il Progetto Cilento Green. Da non dimenticare le Giornate della Salute grazie alla disponibilità e la collaborazione dell’AVIS di Agropoli. Prima di passare il collare la presidente De Leo ha proceduto alla nomina a Socio Onorario del Club di Geppino D’Amico che in passato è stato Assistente del Governatore e Formatore dell’Area 10 “per il contributo offerto al Club nel corso degli anni”. Targhe di ringraziamento per la preziosa collaborazione offerta al Club sono state consegnate al Past President Ignazio Milillo e ai responsabili di enti preposti alla salvaguardia del territorio e della pubblica incolumità: Comando Vigili del Fuoco di Agropoli, Comando carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, Protezione Civile di Agropoli.

Importanti riconoscimenti per il Rotary Club Centenario

Quindi ha così concluso: “Il nostro lavoro ha ottenuto due riconoscimenti dal Governatore del Distretto Ugo Oliviero: un attestato di riconoscimento al Club per il contributo alla Rotary Foundation per il servizio esemplare di contribuzione individuale pro capite alla Rotary Foundation per la promozione dei suoi obiettivi per la comprensione e la pace nel mondo. Un secondo attestato di merito è stato concesso alla mia persona “per il servizio reso alla Comunità e al Distretto”.

Entrambi i riconoscimenti mi riempiono di soddisfazione ma so bene che senza il vostro aiuto continuo non sarebbero arrivati. E di questo Vi ringrazio”. Dopo il passaggio del collare il neo presidente Enzo Bagini ha ringraziato i soci per la fiducia ed ha presentato la squadra che lo affiancherà. Quindi, ha annunciato il programma che prevede tra l’altro di dare seguito ai progetti già iniziati in precedenza perché noi Rotariani abbiamo il merito di intervenire in prima persona mettendoci la faccia.

20 anni di attività

Quindi, ha ricordato che nel febbraio prossimo il Club sarà chiamato a celebrare i primi 20 anni di attività nello stesso periodo in cui il Rotary International celebrerà i primi 120 anni di vita. A conclusione del suo intervento Bagini ha proceduto all’immissione nel Club di due nuovi soci: Giovanni Cappuccio, presentato dal Past President Luigi Scorziello e Riccardo Palladino, presentato dal Socio Marco Abbate. Palladino entra nel Club dopo avere concluso il suo anno di Presidente del Rotaract per cui mantiene la doppia affiliazione. I due nuovi soci si aggiungono a Domenico De Rosa e Antonio Scariati ammessi in questo anno rotariano. Nel corso della serata sono intervenuti A