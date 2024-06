Agropoli, Rotary Club Centenario: concluse con successo le “Giornate della Salute”, appuntamento in autunno

Concluse nella giornata di ieri, la serie di “Giornate della Salute” organizzate dal club Rotary Paestum Centenario e dal coordinatore dott. Ignazio Milillo in collaborazione con l’AVIS di Agropoli. Grazie al contributo del dott. Gerardo Siano noto senologo salernitano, si è fatta innanzitutto prevenzione sulla problematica del tumore alla mammella attraverso la diffusione di informazioni relative al suddetto tumore e su come e cosa fare per diagnosticarlo in tempo. La giornata ha visto il dott. Siano impegnato in visite gratuite per circa venti pazienti oltre che delineare un bilancio di questo anno di prevenzione rotariana.

I ringraziamenti del Dottore Ignazio Milillo

“Si chiude un anno che ha visto il nostro club impegnato a fare rete con gli amici dell’AVIS e con i tanti medici specialisti che si sono alternati, sacrificando tempo ed affetti familiari, solo per fare prevenzione ( ancora troppo marginale nel nostro territorio) e permettere a chi trova difficoltà nell’ usufruire di consulenze specialistiche, di poterne avere e fare soprattutto prevenzione”, queste le parole del dott. Ignazio Milillo- Sono estremamente grato alla dott.ssa Scioti (diabetologa), alle dott.sse Maria Gabriella e Valentina Schettino (med. Fisica e riabilitativa), al dott. Patella (allergologo), al dott. Siano (senologo), al dott. Paolillo (cardiologo),al dott. Mugnani (nefrologo), al dott. De Stefano (odontoiatra), al dott. Benincasa (urologo), per essersi dimostrati sempre disponibili nel realizzare queste giornate di prevenzione ed aver permesso che, in un anno, quasi 120 persone venissero visitate scoprendo casi nuovi con una incidenza di circa il 4% delle visite; a Rosario Capozzolo ed a tutti i suoi ragazzi dell’AVIS per averci concesso di collaborare con la loro struttura che da anni è un’eccellenza del nostro territorio, con il difficile compito della raccolta sangue, in aumento nelle richieste.

Un ringraziamento ancora al presidente del club Rotary Paestum Centenario MariaLuisa De Leo che ci ha creduto sin dall’inizio rinnovando la fiducia nel progetto arrivato con il prossimo anno al suo decimo anniversario nel territorio Agropolese. Un grazie ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, il sindaco dott. Mutalipassi , la vicesindaco D’Arienzo e l’assessore alla salute Lampasona che oggi sono venuti a portare testimonianza dell’importanza di fare prevenzione e di farla bene sviluppando e ampliandola anche in futuro su tutto il nostro territorio.

Appuntamento in autunno

A settembre riprenderanno le giornate di prevenzione, auspicando una sempre maggiore partecipazione dei cittadini e degli specialisti che vorranno essere parte integrante di questo progetto di prevenzione e verso i quali diamo disponibilità da subito lasciando un “portone spalancato” anche a tutte le loro idee e progetti e ricordando che la prevenzione non è un costo ma è un’opportunità che ci diamo per vivere meglio.