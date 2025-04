Roscigno Vecchia: sopralluoghi e richieste di finanziamenti per la tutela del Borgo | VIDEO

Il Comune di Roscigno, guidato dal sindaco, Pino Palmieri, ha presentato la candidatura del progetto di riqualificazione e rigenerazione del borgo di Roscigno Vecchia al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di Piani di Sviluppo dedicati ad aree dismesse o in stato di abbandono e tra gli interventi sono previsti, oltre altri recupero di un edificio pericolante a Roscigno Vecchia, diversi altri progetti utili al rilancio del borgo antico, sito di notevole importanza storica tanto da essere definito “la Pompei del ‘900”.

Il sopralluogo

Nel corso del tempo, a Roscigno Vecchia, il sindaco, insieme ai Vigili del Fuoco e ai professionisti dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha effettuato diversi sopralluoghi per fare il punto della situazione e prendere atto delle criticità di alcuni immobili al fine di studiare come preservarli. C’è da rilevare, tuttavia, che molte delle antiche case del borgo sono di proprietà privata quindi è difficile, per l’ente pubblico, intervenire.

Pino Palmieri

L’ente ha emesso, tuttavia, delle ordinanze verso i proprietari affinché provvedano alla messa in sicurezza degli stabili. I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto proprio Roscigno Vecchia per incontrare il primo cittadino, Pino Palmieri che ha fatto il punto della situazione e ha lanciato un appello ai proprietari degli immobili affinché si attivino per donarli all’ente comunale così che quest’ultimo vi possa intervenire prima che siano davvero troppo fatiscenti e che, quindi, sia troppo tardi per recuperarli.