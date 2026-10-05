Attualità

Roscigno: nasce la Panchina del Sindaco per il confronto diretto

A Roscigno arriva la Panchina del Sindaco in piazza Silvio Resciniti. Un nuovo spazio di ascolto e partecipazione civica per i cittadini.

Di:
Alessandra Pazzanese
Pino Palmieri

A Roscigno nasce la “Panchina del Sindaco – La piazza è di tutti”, un nuovo spazio di confronto diretto tra amministrazione comunale e cittadinanza. Installata in piazza Silvio Resciniti, l’iniziativa promossa dal sindaco Pino Palmieri punta a rilanciare il ruolo della piazza come luogo identitario e di aggregazione sociale, contrastando il progressivo svuotamento dei centri urbani minori.

Un punto di incontro e partecipazione pubblica

La nuova seduta urbana è concepita come uno spazio fisico dedicato all’ascolto attivo delle esigenze del territorio. Il primo cittadino utilizzerà questa postazione per incontri periodici con la comunità, le associazioni locali, i giovani e gli anziani, offrendo un canale diretto per la presentazione di idee, proposte e problematiche quotidiane. L’obiettivo è favorire la partecipazione civica e stimolare la socializzazione intergenerazionale attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico.

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La politica tra la gente e la targa commemorativa

Il progetto mira a riportare la gestione amministrativa fuori dalle stanze istituzionali e direttamente tra i cittadini. A suggellare lo spirito dell’iniziativa, sulla panchina sarà apposta una targa con una frase simbolo del progetto: “Chi sa ascoltare il proprio Popolo non governa dall’alto: si siede al suo fianco.” Le modalità e i calendari dei prossimi appuntamenti pubblici saranno resi noti tramite i canali ufficiali del Comune.

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