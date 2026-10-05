FdI Roccadaspide guarda alle comunali: “crescita e vicinanza a De Matteis”

Il circolo territoriale di Fratelli d’Italia a Roccadaspide registra una fase di crescita e strutturazione politica, puntando a un ruolo di primo piano in vista delle elezioni comunali previste per la prossima primavera. Al centro dell’azione politica vi è un percorso fondato sull’ascolto delle istanze cittadine e sulla costruzione di una proposta programmatica solida per il futuro della città. Sono gli stessi esponenti del partito di Giorgia Meloni a dirlo.

Sinergia istituzionale e radicamento territoriale

Il presidente del circolo locale, Gianfranco Capo, ha tracciato un bilancio positivo del lavoro svolto finora, evidenziando la compattezza della dirigenza e la stretta collaborazione con i vertici istituzionali del partito a livello provinciale, nazionale ed europeo.

«Crescita costante e ascolto territoriale: siamo sempre più vicini al progetto di Giuseppe De Matteis per il futuro della città», ha dichiarato Gianfranco Capo, sottolineando l’unità e la coesione che caratterizzano la comunità politica locale.

Questa vicinanza si traduce in un dialogo costante con figure di primo piano come il viceministro Edmondo Cirielli, il sottosegretario Antonio Iannone, il commissario provinciale Imma Vietri, il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Fabbricatore e l’europarlamentare Alberico Gambino. Una filiera istituzionale solida che garantisce a Roccadaspide un canale privilegiato di attenzione ai massimi livelli.

Convergenza programmatica e la prospettiva De Matteis

Nel quadro degli incontri ufficiali svolti nelle ultime settimane, il circolo ha evidenziato una piena convergenza programmatica su temi strategici per lo sviluppo locale: dalle infrastrutture all’ambiente, passando per le politiche giovanili, la valorizzazione del centro storico e la riqualificazione dei conventi.

Un’attenzione particolare, fanno sapere da FdI, è rivolta anche al tessuto economico e sociale, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale per famiglie e attività produttive locali, facendo leva su misure mirate come la rottamazione quinquies promossa dal governo Meloni. In questo scenario, Fratelli d’Italia guarda con interesse alla condivisione del progetto e al sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe De Matteis, lavorando con spirito di servizio per definire la formula migliore a beneficio dell’intera comunità.