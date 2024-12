Roscigno: grande successo per “A tavola con gli anziani”

Una serata davvero intensa ed emozionante, aspettando il Natale. Grande partecipazione di pubblico a Roscigno, nella sala del ristorante Imperial, all’evento “A tavola con i nostri anziani”, nato da una collaborazione tra il Comune e la cooperativa “Il Sentiero”. Un momento di convivialità all’insegna del buon cibo, della buona musica e del divertimento per far trascorrere agli anziani del piccolo centro alburnino alcune indimenticabili ore in attesa della festa più bella dell’anno.

Un momento di convivialità

“Ieri sera abbiamo avuto il piacere di trascorrere un momento conviviale con i nostri anziani, brindando insieme alle prossime festività – sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri – È stato un evento speciale, reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Roscigno e la Cooperativa il Sentiero, che da tempo si impegna in diverse attività a favore dei nostri anziani.

È stato emozionante vedere sorrisi, scambi di auguri ed un’atmosfera di vera comunità. Questi momenti ci ricordano quanto sia importante stare vicini, soprattutto a chi rappresenta le nostre radici e il cuore della nostra storia”.