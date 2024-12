Santa Marina: tutto pronto per il tradizionale pranzo di Natale con gli anziani

Il 20 dicembre 2024, nel Comune di Santa Marina, si terrà il “Pranzo di Natale con gli Anziani“, presso il ristorante Il Ghiottone a Policastro Bussentino.

Un momento di condivisione

L’Amministrazione comunale, insieme ad alcuni rappresentanti della Pro Loco, passerà con gli anziani, residenti nel Comune di Santa Marina, una giornata che sarà anche un’opportunità di aggregazione, convivialità e scambio di auguri.

“Trascorrere questa giornata insieme è diventata ormai una bella consuetudine, che vuole essere anche occasione, per l’Amministrazione comunale e per la Pro Loco, di scambiare gli auguri per le prossime festività natalizie – spiega il sindaco Giovanni Fortunato- Un modo semplice ma efficace per ringraziare tutti coloro, che con l’esempio e l’esperienza, rappresentano una guida per le nuove generazioni. Alle 13 i partecipanti si ritroveranno presso il ristorante Il Ghiottone a Policastro Bussentino. Ad attenderli un ottimo pranzo, completo di panettone che su una tavola vestita a festa non può mancare”.